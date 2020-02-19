В Одесі сотні людей стали очевидцями публічного самогубства: перші подробиці

У середу, 19 лютого, на залізничній станції Одеса-Головна невідомий чоловік на очах у сотень людей виліз на трансформатор і схопився за оголений провід ліній електропередачі. Від ураження струмом чоловік помер на місці.

Про трагедію в поліцію повідомили очевидці.

«Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини події, після чого буде дана відповідна кваліфікація злочину», — повідомили в Приморському відділі поліції.

Відомо, що загиблому 32 роки, він жив в Одеській області.