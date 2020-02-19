В частині на Львівщині солдатів зарізав старшину

В одній з військових частин на Львівщині солдат-контрактник вдарив ножем у живіт старшину, який через добу після цього помер.

Випадок стався ще 15 лютого, однак тільки ввечері 19 лютого про це повідомила прес-служба терууправлиння ДБР у Львові. Вона зазначила, що військові приховали факт смерті військовослужбовця від ножового поранення, тому цю справу взяла під контроль ДБР.

Як наголошується в повідомленні, нетверезий солдат-контрактник вдарив ножем у живіт свого колегу. Сталося це в суботу, 15 лютого, у позаслужбовий час в гуртожитку військової частини. Від отриманих травм старшина помер через добу, не отримавши кваліфікованої медичної допомоги.

«Посадові особи військової частини приховали факт злочину на території військової частини. Командування не повідомило про подію правоохоронцям і не забезпечило кваліфікованої медичної допомоги потерпілому», — йдеться в повідомленні ДБР.

Тому слідчі територіального управління ДБР у Львові почали розслідування приховування військовими посадовими особами цього факту.

У повідомленні не зазначено, якої саме військової частини це сталося. У прес-службах ДБР та військової прокуратури відмовилися розповісти більш детальну інформацію, посилаючись на таємницю слідства.

Розслідування ведеться за статтею “умисне невиконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки” (ч. 3 ст. 426 КК). Стаття передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону Західного регіону України. Оперативне супроводження — Головний відділ військової контррозвідки СБУ за сприяння працівників Західно-територіального управління військової служби правопорядку.