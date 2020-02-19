У Києві відбулося вооруженнное напад

У Деснянському районі Києва злочинці вчинили розбійний напад біля пункту обміну валют.

Як розповіли джерела, це сталося 18 лютого близько 10:00 на вулиці Теодора Драйзера. Злочинці очікували жертву поруч з обмінником.

Коли «клієнт» вийшов зі свого автомобіля, на нього напали двоє бандитів (один з них був озброєний, в руках — пістолет). Чоловіка вдарили по голові, а потім відібрали сумку з грошима і втекли з місця злочину.

Як з’ясувалося, у чоловіка було з собою близько 500 тис. грн і 65 тисяч доларів. Разом – близько двох мільйонів гривень.

За інформацією джерел, один з грабіжників підстерігав жертву на вулиці, другий знаходився в сусідньому кафе, звідки вів спостереження.