Бородянський заявивши, що у журналістів є додаткові привілеї над іншими людьми

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський переконаний, що журналісти мають переваги над представниками інших професій, а їх захист необхідно посилити.

Про це він сказавши у програмі «Мокрик По Живому» на hromadske.

«Чому було важливо надати журналістам додаткові права, чому важливо не відмовляти журналістам у праві на доступ до інформації, як і будь-якому громадянину? Чому у журналістів є привілеї відносно інших громадян? Вони сьогодні є», — сказавши Бородянський. Серед привілеїв представників медіа він назвавши додаткові відпустки та захист від кримінальних переслідувань.

Останній, на його думку, відбувається, хоч і не так, як треба».

«Завдання — посилити, зробити такий захист більш потужним, але важливо, щоб журналісти самі розуміли, що ця людина є журналістом і вона виконує етичні норми, а ця — не є», — додав Бородянський.