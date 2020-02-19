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Журналіст з передової: Ось Золоте-4, ні єдиного сепаратистською там не бачили

20.02.2020

Журналіст Андрій Цаплієнко, який знаходиться на передовій спростував інформацію про те, що українські військові нібито залишили п’ять опорних пунктів на Луганщині через атаки бойовиків.

«Дезінформація – могутніша зброя, ніж гармати. Від подібних повідомлень зараз просто гуде інтернет: «У Золотому 72-ка (72-я бригада, — ред.) вимушено покинула п’ять опорних пунктів і відійшла до смт. Гірське. Золоте залишили сепарам»», — процитував журналіст один з постів в Мережі.

Після цього Цаплієнко показав на Золоте, на тлі якого він знімав відео, та зазначив: «Ось Золоте-4, ми тільки що звідти приїхали».

«Ні єдиного так званого сепаратистською не бачили, а тільки подивилися в очі спокійним і впевненим у собі українським військовим», — додав журналіст.

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