Журналіст з передової: Ось Золоте-4, ні єдиного сепаратистською там не бачили

Журналіст Андрій Цаплієнко, який знаходиться на передовій спростував інформацію про те, що українські військові нібито залишили п’ять опорних пунктів на Луганщині через атаки бойовиків.

«Дезінформація – могутніша зброя, ніж гармати. Від подібних повідомлень зараз просто гуде інтернет: «У Золотому 72-ка (72-я бригада, — ред.) вимушено покинула п’ять опорних пунктів і відійшла до смт. Гірське. Золоте залишили сепарам»», — процитував журналіст один з постів в Мережі.

Після цього Цаплієнко показав на Золоте, на тлі якого він знімав відео, та зазначив: «Ось Золоте-4, ми тільки що звідти приїхали».

«Ні єдиного так званого сепаратистською не бачили, а тільки подивилися в очі спокійним і впевненим у собі українським військовим», — додав журналіст.