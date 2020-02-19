Хомчак знаходиться на місці вчорашньої атаки бойовиків в Луганській області

У середу, 19 лютого, на ділянку, який вчора вранці атакували бойовики, прибув начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк.



Після закритого засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки керівник військового відомства зазначив, що після відвідин місця подій Хомчак «конкретно все розповість».

Загороднюк підкреслив, що бій відбувся за ініціативи бойовиків.

«За нашою інформацією, вони (бійці ЗСУ, — ред.) тимчасово залишили його (пункт спостереження, — ред.), а наші позиції залишилися незмінними. Тобто опорний пункт був попереду всіх інших наших позицій», — сказав він.

Міністр стверджує, що сили ООС знали про зосередження ворожої техніки у лінії зіткнення.

«Розвідка нам все доповідає. Ми знали про зосередження техніки до того, як це сталося і тому ми підготувалися і тому всі дії наших військових зберегли ситуацію з безпеки», — резюмував він.