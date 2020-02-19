У Миколаєві грузин на Audi насмерть збив жінку на переході

Увечері в середу, 19 лютого, на проспекті Богоявленському у Миколаєві автомобіль Audi збив на смерть жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

Автомобіль Audi А8 рухався по проспекту з боку Жуковського кільця в напрямку вул. Космонавтів. На перехресті з вул. Прибугской, в районі так званого “Хреста”, дорогу справа наліво по ходу руху автомобіля по пішохідному переходу переходила літня жінка.

Водій “Ауді” запізно помітив людей на дорозі і збив пішохода.

Від потужного удару важкого автомобіля жінку відкинуло на кілька метрів уперед. Постраждала померла на місці події.

Рух на цьому перехресті регулюється світлофором, який на момент аварії не працював. Як з’ясувалося, за кермом автомобіля перебував громадянин Грузії.