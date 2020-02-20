Сестра Меган Маркл: Вона зіпсувала день народження Кейт Міддлтон

Зведена сестра Меган Маркл, Саманта, любить робити гучні заяви. Якось вона звинуватила герцогиню в нещирості і жахливому відношенні до батька:

«Подякуй батькові за твоє навчання, кар’єру, за все, в чому він тобі допомагав, – цінуй людей, які піклуються про тебе. Віддай шану тим, хто допомагав тобі найбільше», – заявила вона в інтерв’ю DailyStar.

На цей раз Саманта заявила, що Меган зіпсувала день народження Кейт Міддлтон заявою про відмову від звання члена королівської сім’ї.

«Погано, що вона оголосила про це перед днем народження Кейт. Я думаю, вона просто ревнувала чудову Кейт і хотіла привернути увагу до себе. Вона ніколи не зможе зрівнятися з нею, тому що Міддлтон – ікона!» – передає її слова портал DailyStar.

Нагадаємо, 8 січня герцоги Сассекські в своєму офіційному Instagram заявили, що вони складають з себе королівські повноваження і більше не будуть представляти королівську сім’ю на офіційних заходах. А вже 9 січня у Кейт Міддлтон був день народження.

: glianec.com

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