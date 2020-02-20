Цікаві факти про дневнеримские громадські туалети

бачити, як виглядають дневнеримские громадські туалети, простіше всього в Помпеях або в Остії Антике.





Часто їх будували неподалік від терм, хоча і який-небудь міський публічний німфей з фонтанами теж підходив. Зміст інженерної завдання полягало в тому, щоб додатково використовувати воду з водогону — ту, яка подавалася в терми, а потім просто зливалася в каналізацію. От щоб вона не просто зливалася, а ще додатково служила суспільним потребам, поруч прилаштовували туалети. Ця ж логіка будівель видно в казармах преторіанців і взагалі в будь-яких спорудах, куди була підведена вода: лазні, а поруч — вбиральні. По тому ж самому принципу наші нинішні ванна кімната і туалет знаходяться поруч — так зручніше будувати. Громадські вбиральні в Римі і в найближчих околицях представляли собою досить просторі кімнати, іноді навіть з вікнами. Стіни були пофарбовані в кілька кольорів або розписані простим рослинним орнаментом: в’юнкі лози, плющ і тд. Лави мармурові, в них вирізані вгорі і внизу отвори у вигляді замкової щілини. Відстані між отворами близько 40 см. І, в принципі, це не дуже тісно для невеликих і не дуже повних римлян — якщо твоє стегно і упреться чуже, те ненав’язливо.





Під ногами, вірніше, перед ногами, бігла по невеликому каналу чиста проточна вода, а в спеціальній ємності знаходилися губки на палицях. Губка промивалася в чистій воді під ногами і використовувалася як туалетний папір: для цього і потрібні були нижні отвори на сидіннях.Ось це обмивання, звичайно ж — санітарний прорив. На жаль, про губки відомо дуже мало (наприклад, пара слів про них є у Сенеки): «Нещодавно перед боєм зі звірами один з германців, яких готували для ранкового подання, відійшов, щоб випорожнитись — адже більше йому ніде було сховатися від варти; там лежала паличка з губкою для підтирання сороміцьких місць; її-то він засунув собі в глотку, силою перегородивши подих, і від цього сконав. — Але ж це образа смерті! — Нехай так! — До чого брудно, до чого непристойно! — Але чи є що дурніші, ніж вередливість у виборі смерті?». Є жартівливе згадка на фресці в термах в Остії, є у Марціана згадка (в російському перекладі) «паршивої губки на палиці», якою подотрут залишки бенкету. Предмет цей іноді називають просто «губка» на латині, а іноді на грецький манер «xylospongium». Ось, власне, те небагато, що ми про це знаємо.







Досі про призначення губок ходять суперечки: чи правда це була туалетний папір або вони потрібні були для того, щоб протирати сидіння (хоча хто міг перешкодити використовувати її в обох метою?). З іншого боку, велика кількість губок, знайдених в каналізації Помпей, говорить про те, що, швидше за все, це туалетний папір. За римським туалетів дуже помітно, що вони були розраховані на людей, що носять туніки, а не поголовно штани на німецький манер: тягати мокру губку туди і сюди над спущеними штанами дуже незручно. А набедренную пов’язку можна зняти, не спускаючи вниз. В Остії двері в туалеті оберталися на центральному штирі і в заклад доводилося протискатися бочком, зате не було небезпеки, що хтось розкриє навстіж двері і явить всій вулиці сидять прямо навпроти цієї двері громадян. Вбиральні практично напевно були роздільними: чоловічими і жіночими.





Крім усього іншого, туалет був ще і місцем для балачок і пліток, обміну новинами й підслуховування чужих секретів. Цілком ймовірно, що деякі з них були публічними і безкоштовними, а деякі платними все як і зараз. Що ж стосується домашніх санвузлів, то їх найчастіше влаштовували або під сходами, подалі від очей або безпосередньо на кухні — у разі, коли у дім вода була не проведена, але каналізація існувала (і тут ми всі здригнулися). Але, з іншого боку, це дуже логічно: від непотрібної органіки в будинку потрібно позбавлятися щонайшвидше, особливо якщо ти живеш в теплому кліматі. Повертаючись до вулицями. На відміну від звичок подальшого середньовіччя, коли кожен кут і підворіття були відхожим місцем, у римлян там зазвичай стояли дбайливо підготовлені глиняні глечики спеціально для сечі, яка була потрібна фулоникам (пральні) для хімчистки — з неї здобували необхідний аміак.