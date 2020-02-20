Из-за коронавируса впервые остановили европейский автозавод

На производстве Fiat кончились китайские запчасти.

Предсказание, данное главой Fiat Chrysler Automobiles Майком Мэнли пару недель назад, сбылось: из-за нехватки комплектующих, возникшей вследствие эпидемии коронавируса, компании пришлось остановить работу одного из европейских предприятий. Речь идет о заводе в сербском городе Крагуевац, на котором производят компактвэны 500L.

Как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на Bloomberg, на площадке закончились компоненты аудиосистемы для модели. Предполагается, что завод возобновит работу до конца февраля. Напомним, ранее речь шла о простое в две-четыре недели. По данным сербских СМИ, за весь прошлый год здесь собрали около 40 тысяч единиц Fiat 500L – это четверть всей производственной мощности.

Это первый случай, когда автозавод в Европе был закрыт из-за парализованного коронавирусом производства автокомпонентов в Китае. Также эта ситуация вынудила Hyundai сделать паузу на своих южнокорейских предприятиях, а в самом Китае каникулы продлили все производители.

Следующие несколько недель будут иметь решающее значение для глобального автопрома. Провинция Хубэй, в которой находится ставший источником распространения болезни город Ухань, является крупным центром производства комплектующих – они используются в миллионах автомобилей разных марок, которые собирают по всему миру. Тем временем от эпидемии погибли уже 1873 человека, свыше 73 тысяч заражены.

: avtodream.org