Що вигідніше: збирати гроші на купівлю квартири або взяти іпотеку в банку

Накопичить грошей або взяти іпотеку-вічний непросте питання для багатьох громадян Росії. Взяти іпотеку в банку, але розуміти, що зобов’язаний виплачувати багато років борг або спробувати накопичити (не відомо скільки знадобиться часу) потрібну суму для покупки нової квартири. Потрібно правильно провести всі розрахунки і тільки тоді пробувати підійшов вам варіант.

Зважене рішення-іпотека

Іпотечний кредит є таким позитивним інструментом яким можуть скористатися кожен громадянин, але і недоліки в ньому теж присутні:

щомісячна оплата кредиту несе в собі ще % банку, що збільшує загальну вартість квартири;

недешеве оформлення угоди, яке лягає на плечі покупця, щорічна оплата страховки;

при погіршенні фінансового стану позичальника і можливим продажем іпотечного житла, банк може подати в суд і виставити квартиру на аукціон, і продати за заниженою собівартості, призначити пені і всі можливі штрафи. Так боржника з цих коштів може й нічого не дістатися.

Позитивні аспекти на взяття іпотеки:

платити доводиться не за оренду житла, аза своє особисте;

господар квартири може робити ремонт у своїй квартирі, т. к. він упевнений у завтрашньому дні;

житло, взяте в іпотеку можна здавати в оренду і таким чином швидше погасити заборгованість.

Для зменшення ризиків і скорочення процентної ставки банку, позичальнику рекомендовано виплачувати кредит достроково.

Іпотека-єдиний вихід із ситуації

Кожен громадянин замислюється про те, що ж краще іпотека або назбирати грошей і купити на кровно зароблені. Багато звертаються до першого варіанту, вважаючи, що він допоможе швидше вирішити житлові питання:

дуже маленька житлоплощу, якщо в однушке розміщуються відразу дві сім’ї, та ще й з дітьми;

житлове приміщення не пройшло перевірку санітарних норм.

Саме за таким перерахованим вище моментів і з’являється можливість у громадян отримати державну підтримку іпотечного позичальника. Лояльність кредитування в такому випадку стає більш вираженою.

Оренда квартири теж варіант проблем з житловою площею, але підрахувавши всі витрати і якщо платіж по іпотеці не на багато перевищує оренду квартири, то навіщо платити орендодавцю, коли можна жити у власній квартирі.

Можливі труднощі з іпотекою

Існувати з іпотекою не завжди легко. Щомісячні не маленькі платежі в банк до строго зазначеної дати. Потреба в постійному стабільному робочому місці. Можна і пошукати підробіток, для якнайшвидшого погашення іпотеки.

Іпотечний кредит-довгостроковий банківський «пут». Взявши такий кредит молода сім’я з початку розраховує на одні виплати, але з часом витрати збільшуються в зв’язку з появою дитини. Але навіть такі труднощі переборні.

Підрахунок витрат на взяття іпотеки

Не всі, хто спочатку вирішив взяти іпотеку доводять справу до логічного кінця. Багато хто тільки побачивши роздруківку витрат та остаточну суму перестають збирати потрібні документи. Але ті, хто таки зважився на такий не мало важливий крок для себе повинні врахувати витрати для оформлення іпотеки:

авансовий внесок за взяття іпотеки дорівнює від 10% вартості квартири;

При внесенні на оформленні іпотеки більшої суми зі свого гаманця, взятих у кредит грошей знадобиться менше і платіж кожен місяць буде нижче.

обов’язкове страхування життя і здоров’я позичальника;

страхування безпосередньо самої нерухомості;

оплата незалежної експертної думки;

оплата державного мита та послуг нотаріуса.

Саме додавання настільки не маленької суми в загальну вартість квартири і призводить багатьох відмовитися від іпотеки в бік оренди житла.

Вагомі доводи накопичення матеріальних засобів

Нагромадження своїх коштів і купівля нерухомості за ці заощадження, не обтяжує людини на життя у борг перед банком. Навіть якщо і не виплачувати всю суму за нерухомість відразу, а зробити диверсифікацію і взявши іпотеку при наявності всіх грошей можна зменшити розмір кредиту.

Недоліки накопичення:

час. Нещадно і невблаганно минає час збору, а свого житла при цьому не мати;

знімання житла;

інфляція;

ціни на квартири щороку зростають.

Збір коштів на особисте житло при включенні всіх видів недоліків може перейти до розряду нездійсненних ніколи.

Однозначно відповісти потрібно брати іпотеку чи можна і накопичити на квартиру не можна.

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