13-та російсько-турецька: Ердоган серйозно загрожує Кремлю війною

Турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що скоро в сирійській провінції Ідліб може початися нова військова операція. Офіційна Анкара має намір відновити контроль над бунтівною провінцією, щоб не залишити її сирійському президенту Башару Асаду, якого Туреччина не вважає легітимним главою держави.

Скандальну заяву Ердоган зробив на наступний день після турецько-російських переговорів, що пройшли в Москві. Переговори щодо долі Ідліб, як і кілька попередніх раундів, виявилися провальними, заявив Ердоган.

Ідліб — не єдине місце, де можуть зіткнутися російські і турецькі війська. Цілком імовірна загроза початку повномасштабної війни в Лівії, де Москва і Анкара підтримують різні сторони громадянської війни.

Заяв Ердогана передували ще кілька точок напруги між Росією і Туреччиною. Зокрема, «Газпром» відзвітував про рекордне падіння поставок до Туреччини, які виявилися найнижчими за 15 років. Російський посол у Туреччині Олексій Єрхов заявив про погрози на свою адресу, які надходять з-за позиції Москви щодо Сирії.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в звичному заспокійливе тоні заявив, що Кремль все одно буде контактувати з Туреччиною, аби не допустити «подальшого нагнітання». Про те, що відбувається на Близькому Сході, «Вільна преса» обговорила зі старшим науковим співробітником Інституту сходознавства РАН професором Михайлом Рощиным

«СП»: — Михайле Юрійовичу, ми ввели в дію «Турецький потік», і тут же Стамбул почав висловлювати всілякі звинувачення на нашу адресу. Чи Не є це спроба Ердогана шантажувати Москву, вимагаючи знижки на газ чи інші преференції на енергетичному ринку?

— Те, що газу в Туреччині менше купили, це тому що там теж дуже тепло. У Москві і в центральному регіоні теж справжньої зими не було, лише кілька холодних днів. Але є, звичайно, і зовнішньополітичний чинник: швидше за все, почався торг серед партнерів, у яких є збігаються і не співпадаючі інтереси. Саме тому так важлива Лівія, саме там йде боротьба за розділ сфер впливу в галузі енергоресурсів. Ердоган побачив там плацдарм для поліпшення в цьому сенсі своїх позицій.

«СП»: — А що сьогодні відбувається навколо Лівії? Туреччина очевидно розглядає її як плацдарм для нарощування потужності на Близькому Сході. Як ви вважаєте, чи реальна сьогодні загроза прямого військового зіткнення наших країн?

— Думаю, в Лівії в результаті може початися справжня війна. Тому торг навколо цієї країни триватиме. Оскільки країна і так фактично розділена на дві частини: Західну Лівію (Тріполітанію) і Східну (Кіренаїку), розумний компроміс міг би привести до визначення відповідних зон впливу з боку головних політичних гравців, насамперед Росії та Туреччини. Саме цього і домагався на початку січня Ердоган, коли проводив через парламент про введення турецьких військових у Лівії, а на практиці в район триполийского мегаполісу.

Однак, контролюючи зону триполийского мегаполісу, важко претендувати на контроль над усією територією Лівії, четвертої за площею країною Африки.

Можна скільки завгодно говорити про те, що уряд Фаїза Сарраджа є законним урядом Лівії, але якщо згадати, що на відміну від Східної Лівії воно не має регулярної армії і контролює приблизно 10% території країни, то цей аргумент виглядає досить безглуздо.

«СП»: — А вірогідні наші військові зіткнення в Ідлібі?

— Головне, що Сирія дала зрозуміти, що твердо має намір повернути собі Ідліб. Очевидно, що Росія підтримує Асада. Він-то, на відміну від Ердогана — один з наших найближчих союзників. Переговори на рівні експертів результату не дали. Тепер тому знову чекає зустріч Путіна і Ердогана. Зрештою, якщо б Він хотів домогтися нормального врегулювання за Идлибу, йому слід офіційно визнати законність уряду Асада. Але я думаю, його і без цього поступово з Ідліб видавлять.

«СП»: — Зараз, очевидно, ми переживаємо чергове погіршення відносин Росії і Туреччини. Наскільки ймовірний сценарій повторення подій 2015 року, коли ми ввели санкції проти турецької туріндустрії і АПК?

— Мені здається, сценарій 2015 року малоймовірний. Співпраця двох країн, Росії і Туреччини, дуже сильно просунулася за цей час при тому, що відносини Туреччини з США і Євросоюзом постійно ускладнювалися. Я не бачу причин у турецького керівництва для різкого розвороту, а значить, неминуче доведеться домовлятися і шукати відповідні умови для компромісу.

«СП»: — Нещодавно російський посол Єрхов заявив про погрози на свою адресу з-за подій в Ідлібі. Чи варто боятися?

— Про посла Ерхова не думаю, що треба серйозно побоюватися. Мститися за Ідліб можуть і, ймовірно будуть намагатися, але, швидше за все, за межами Туреччини. Після вбивства посла Андрія Карлова, думаю, в Анкарі посилена охорона посольства.