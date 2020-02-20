Иванку Трамп раскритиковали из-за прически (фото)

38-летнюю дочь лидера США Иванку Трамп раскритиковали в Сети из-за прически. Новый имидж женщины пользователи назвали старомодным, заявив, что «такое делали в 2000-х годах», передает Сегодня.

На Иванку обрушился шквал критики из-за того, что она сделала мелирование. «Какой черт работал с ее волосами?», «Как лысым мужчинам не стоит зачесывать остатки волос на плешь, так и Иванке пора понять, что 40-летним женщинам не следует красить свои волосы как попало», «Ты надела уродливый парик или гены Трампа начали проявляться?», «Это Бритни Спирс!» – пишут юзеры.

Новую прическу бизнесвумен продемонстрировала на мероприятии организации Women’s Global Development Prosperity Initiative в Государственном департаменте США.

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Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 13 Лют 2020 р. о 1:50 PST

: novosti-n.org