На Волині пасажирський бус злетів у кювет і перевернувся

У селищі Мар’янівка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав водій пасажирського буса.

За попередньою інформацією, 38-річний горохівчанин не вибрав безпечної швидкості руху і врізався в придорожню огорожу. В результаті зіткнення автомобіль злетів у кювет і перевернувся.

У результаті зіткнення автомобіль злетів у кювет і перевернувся.

Шофера було госпіталізовано в неврологічне відділення Горохівської ЦРЛ.

: volyn.com.ua

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