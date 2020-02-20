Повінь – зміна системи

Menu
Close

Літак з українцями з Уханя «застряг» в небі з-за туману

20.02.2020

Український літак, на борту якого знаходяться евакуйовані з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань, не може приземлитися і кружляє в небі над Харківською областю.

Про це свідчать дані на порталі flightradar24.com, який в реальному часі відстежує рух в аеропорту на всій планеті. За повідомленнями ЗМІ, в аеропорту Харкова прибуття борту вже чекають бригади медиків. Тим часом на табло в «Борисполі» зазначено, що літак все-таки очікується саме там – приблизний час 08:31.

Борт пішов вже на десятий коло в Харківській області.

Куди далі повезуть людей на двотижневий карантин, поки невідомо. З Уханя вдалося забрати 73 людини.

Facebook Тетяни Доцяк

Facebook Тетяни Доцяк

Читайте також:   У Києві на Русанівці неосудний чоловік нападає на жінок: подробиці і відео
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *