Всі пам’ятають Ніну Лапину, що займала далеко не останнє місце в «Відкритої Росії» – організації, фінансованої олігархом-злочинцем Михайлом Ходорковським. Лапину призначив на її місце сам олігарх, а тепер вивів на новий рівень, зробивши керівником штабу Федеративної партії.

Пана Ходорковського абсолютно не хвилює, що білява дама не розбирається в організаційних тонкощах, не кажучи вже про боротьбу на політичному поприщі.

Щоб ви розуміли, Ніна Лапіна це така гарна, молода дівчина з густими блондинистыми волоссям, яка раніше виступала як активістка опозиційних нахилів, а потім сховалася під крило Ходорковського.

Так от якщо взяти метод Ходорковського за основу і застосувати його до ще однієї персони, її звуть Любов Соболь.

Отже, вона блондинка і дуже швидко просувається по кар’єрних сходах, олігарх навіть виділив 2 мільйони євро на її піар. Сам собою напрошується питання, що в ній бачить Ходорковський, адже вона також некомпетентна, як і Лапіна.

Можливо, збіглого олігарха подобаються світлі дівчата з твердою і м’якою громадянською позицією. Не можна стверджувати напевно, але швидше за все за всім цим ховається якийсь більш приземлений мотив.