Тупальский готовий сісти, якщо НАБУ доведе його провину підлеглих

Екс-керівник Київської міської митниці Сергій Тупальский, якого слідство підозрює у створенні разом з Вадимом Альперіним злочинного угруповання, зажадав посадити його в СІЗО, якщо слідство знайде хоча б один доказ вини його або його підлеглих.

Про це повідомляє видання «Знай» з посиланням на відео з одного з судових засідань.

«Я полковник запасу. Я повністю відповідаю за рішення, які прийняв особисто, і за рішення, які приймалися моїми співробітниками. І зараз я з повною відповідальністю заявляю, що впевнений у своїх діях і законних діях своїх підлеглих. Ми не порушили жодного пункту жодного нормативно-правового акта. І я готовий, якщо прокурор прямо зараз у суді призведе доказ, який пункт якого нормативного акту був порушений, і це є протиправною діяльністю з використанням службового становища, прямо із залу суду я готовий їхати в СІЗО», — заявив Сергій Тупальский.

Він також заявив, що це саме співробітники митниці та він особисто були ініціаторами залучення до розслідування правоохоронних органів, а саме ГПУ і НАБУ. А колектив Київської митниці був ініціатором змін у нормативно-правові акти, які дозволили зупинити схему.

Як повідомлялося, 26 листопада 2019 року співробітники НАБУ і САП затримали 10 осіб за підозрою в злочинах, пов’язаних з порушенням митного законодавства. Серед них був і заступник начальника Київської міської митниці ГФС Сергій Тупальский.

27 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру 10 фігурантам справи. У той же день був затриманий прийшов в САП підприємець Вадим Альперін. 28 листопада йому вручили повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що Тупальский і Альперін створили схему мінімізації митних платежів, в результаті чого державі було завдано багатомільйонних збитків.