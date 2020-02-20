Від Зеленського вимагають відповідей про розслідування вбивств на Майдані

Під Офісом президента протестують родичі героїв Небесної сотні, поранені учасники Революції Гідності та небайдужі громадяни. Вони вимагають від Володимира Зеленського відповідей про розслідування злочинів, які сталися у 2014 році під час революційних подій.

Люди прийшли до президента із запитаннями «Коли будуть покарані винні у вбивствах на Майдані?», «Коли буде звільнено з ДБР адвоката Януковича Бабікова?», «Коли почнуться «кардинальні зміни» у справах Майдану?», «Коли «слово Зеленського» буде дорівнювати «слова президента»?».