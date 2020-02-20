Бил жену палкой: в Сумах задержали ревнивого мужчину

Во время несения службыэкипаж полиции охраны заметил перепуганную женщину, бегущую навстречу без верхней одежды. Полицейские остановили машину и предложили ей сесть в салон. Женщина попросила правоохранителей спасти её от мужа, который агрессивно себя ведёт и бросается на неё с палкой.

Инспекторы передали информацию сотрудники профильного подразделения. Выслушав женщину, они поехали к ней домой. Мужчина, находившийся там, действительно вёл себя агрессивно. Его задержали и доставили в отделение. Как оказалоь, он просто… приревновал жену. Кроме того, этот скандал был не первым.

Задержанный получил приписание не приближаться некоторое время к жене и ребёнку. Вскоре он окажется на скамье подсудимых.

: vsisumy.com