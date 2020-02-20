У Раді заявили про скупку голосів за ринок землі: названі розцінки

У Верховній Раді йде скупка голосів народних депутатів за законопроект про вільний ринок землі в Україні.

Про це заявив в ефірі позафракційний нардеп Антон Поляків. За його словами, суми хабарів народним обранцям доходять до 200 тис. доларів.

Коментуючи розгляд законопроекту, Поляків заявив: «Зараз намагаються кулуарно потихеньку голосувати і ведуть переговори з усіма – кому скільки грошей, кому який відкат».

За інформацією депутата, за голосування по землі пропонують від 20 до 200 тис. доларів.

«Зрозуміло, що є «слуги», що таких грошей в житті не зароблять і не побачать, а є депутати, які приїжджають в Раду, грубо кажучи, на 600-х «мерседесах», їм 20 тис. доларів – це нічого. Плюс хтось бере гроші за кілька голосів, за 5-10. Зараз тривають активні переговори за лаштунками», – розповів він.

Поляков висловив впевненість, що в результаті законопроект буде підтриманий у другому читанні і в цілому.

«Я пройшовся по «слугам народу» спеціально до початку голосування за землю на позаминулому тижні. Мажоритарники, які були люто проти і боялися відповідної реакції зі свого округу, вже говорили з усмішкою на обличчі – все класно. Я вже зрозумів, що думку на 180 градусів змінилося», – зазначив нардеп.