Джамала с округлившимся животиком вышла в свет и умилила всех вокруг

Недавно певица Джамала появилась на показе фильма. Напомним, что это первый выход в свет певицы после официального подтверждения второй беременности.

Об этом пишет clutch.ua.

Недавно состоялся закрытый показ фильма посвященного украинскому дизайнеру Андре Тану.

Джамала обладает поразительным голосом, певица выиграла Евровидение-2016 и стала мамой. А не так давно 36-летняя звезда призналась, что вновь ждет пополнение в семье.

На светское мероприятие Джамала выбрала ассиметричное платье от Андре Тана. Синее платье с принтом “горох” актуально в это сезоне. Из особенности кроя заметим, что спереди наряд значительно выше колена. Это позволяет рассмотреть подтянутые ноги Джамалы. А свободный крой позволяет скрыть округлившийся животик звезды.

Свой образ будущая мама дополнила удобными и практичными ботинками на массивной подошве. А также Джамала выполнила укладку с легкими волнами и нюдовый макияж.

Про счастливую новость о беременности певица сообщила на странице в социальной сети Instagram. А после подтвердила информацию. Беременность не сделала певицу затворницей и Джамала продолжает посещать светские мероприятия столицы.

: hyser.com.ua