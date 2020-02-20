Частина персоналу медичного центру «Нові Санжари» звільнилася перед евакуацією українців з Китаю, — депутат

Частина персоналу медичного центру Національної гвардії «Нові Санжари» (Полтавська область), куди доставлять евакуйованих громадян з китайського Уханя, написали заяви на звільнення.

Про це повідомив один з депутатів Верховної Ради (фракція «Слуга народу»).

«Частина (персоналу) написала заяви на звільнення», — сказав він.

За його словами, залишився медперсоналу частина перевезена разом з пацієнтами в інший санаторій, а частина залишається на місці.

За його словами, інша частина вивезена з медцентру.

«Персонал вивезений з об’єкта. Ніхто з них не буде контактувати з розміщеними в обсервацію особами», — зазначив нардеп.

У складі групи супроводження евакуйованих з Китаю є медичний персонал та інші спеціалісти, які будуть стежити за здоров’ям і забезпечувати безпеку громадян.