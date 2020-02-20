Білорусія замовила ще два танкери з перевалкою нафти в Литві

МІНСЬК, 20 лютого – . Білорусія замовила ще два танкери з перевалкою нафти в литовській Клайпеді, повідомив в четвер прес-секретар держконцерну “Белнефтехим” Олександр Тищенко.

Раніше агентство BNS з посиланням на “Литовські залізниці” повідомило, що в Клайпеду в березні прийдуть ще два вантажу нафти для Білорусі, це будуть танкери по 85 тисяч тонн.

“Концерн підтверджує, що до литовської Клайпеди прийдуть ще два танкери нафти для Білорусі. Чия нафту – уточню пізніше”, – сказав Тищенко.

Співрозмовник також не назвав обсяг, який передбачається до постачання.

РФ з 1 січня припинила подачу нафти для обох білоруських НПЗ, переробка на них нафти була істотно знижена. В умовах недостатнього завантаження своїх нафтопереробних заводів російською нафтою Мінськ закупив близько 86 тисяч тонн норвезького сировини з родовища Johan Sverdrup з поставкою через порт Клайпеди і далі залізницею на НПЗ в Новополоцьку. Перша партія норвезької нафти прибула в Новополоцьк 26 січня.