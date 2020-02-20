Журналіст розповів, як проходило повернення в Україну і чому евакуйовані з Китаю в шоці

Евакуйовані з Китаю громадяни під час польоту з Уханя перебували у хвостовій частині літака. Всі вони були в масках, при цьому на борту не було жодної людини з підвищеною температурою тіла. Про це у себе в Facebook повідомив журналіст телеканалу Україна 24 Олександр Махов, який був єдиним представником ЗМІ на борту літака.

За словами журналіста, для того, щоб потрапити на борт літака, він підписав документ про згоду на ізоляцію. Також Махов уточнив, що з Уханя летіли троє дітей, одна сім’я: тато, мама, син.

«Дівчину Анастасію з собакою Мішель на борту ми не бачили. Всі втомлені, літак довго кружляв над Харковом, і це відбивається на стані людей», — зазначив він.

Серед іншого, журналіст розповів, що сам літак був поділений навпіл: в одній частині екіпаж, медики, і він, потім буферна зона, щоб її пройти — потрібно одягати спеціальний костюм, окуляри, респіратори.

«Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці з-за протестів. Бортпровідник, пілоти і медики — волонтери, полетіли забирати своїх. Тому, що Україна своїх не кидає», — додав Махов.

У свою чергу голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер заявив, що евакуйовані з Уханя громадяни перебувають у пригніченому стані.

«Люди пригнічені, тому що вони знають, як їх приймають тут, в Україні, — а приймають не дуже добре. Ми не повинні допускати такого ставлення до своїх громадян», — підкреслив губернатор.











