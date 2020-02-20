Електромобілі Tesla можуть істотно подешевшати: Маск прийняв історичне рішення

Американська компанія Tesla вирішила відмовитися від використання дорогого кобальту при створенні акумуляторів, що дозволить суттєво знизити собівартість електромобілів.

Про це повідомляє Reuters. Раніше подібний підхід компанія застосовувала тільки для створення промислових батарей.

Завдяки рішенням голови Tesla Ілона Маска виробник перейде на використання літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LFP) замість нинішніх нікель-магній-кобальтових (НМК). До недавнього часу вважалося, що LFP джерела енергії відрізняються більш низькою электроемкостью, з-за чого вони були менш популярні в автомобілебудуванні, ніж NMC елементи.

При цьому китайська компанія CATL тривалий час займалася розробкою проекту, який дозволив би підвищити ємність і безпека батарей, у яких відсутній дорогий кобальт. Використання батарей LFP дозволить Tesla зменшити використання кобальту «майже до нуля», оскільки зараз вартість одного з найдорожчих компонентів батареї становить майже $35,5 тис. за тонну.

За попередньою інформацією, переговори з CATL вийшли на завершальну стадію. Отже, якщо ця угода буде досягнута, то собівартість акумулятора може знизиться на «двозначний відсоток», зазначає видання.

Таким чином, якщо Маску вдасться відмовитися від використання кобальту, це дозволить йому істотно знизити собівартість електрокарів, при цьому зберігши рентабельність автомобілів.