У Нових Санжарах поліція і Нацгвардія відтіснили протестувальників

Увечері четверга, 20 лютого, в селищі міського типу Нові Санжари, де повинні поселити на карантин евакуйованих з Китаю українців, силовики почали відтісняти протестувальників місцевих жителів.

По дорозі, яку блокували люди, які не бажають бачити за місцем свого проживання тих, кого вивезли з КНР, рушили поліцейські і бійці Національної гвардії.

Таким чином, по всій ймовірності, правоохоронці створили коридор для транспорту з евакуйованими.

Мали місце невеликі сутички цивільних людей з органами правопорядку, але вони припинилися відразу, як незадоволених видавили з дороги.

За даними джерела УП, колона наближається.