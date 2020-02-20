МВФ дав негативну оцінку реформам в Україні і описав три сценарії на майбутнє

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман заявив, що досягти рівня Польщі Україна зможе за 20 років і завдяки проведенню структурних реформ.

«Це довгостроковий проект, неможливо завершити реформи протягом декількох років. Україна повинна підтримувати ці реформи всі 20 років, треба терпіння, щоб хоча б наздогнати сусідів», – сказав він на макроекономічної дискусії Американської торгової палати в Києві.

Люнгман пояснив, що структурні реформи дозволять забезпечити необхідні для такого зростання інвестиції і п

Він уточнив, що мова йде про досягнення рівня ВВП на душу населення майже $30 тис. за паритетом купівельної спроможності.

«Україні треба зростати на 7% в рік, щоб наздогнати сусідні економіки», – підтримав його думку провідний економіст по регіону Європейського банку реконструкції та розвитку Дімітар Богів.

За його словами, якщо Україна на 50% скоротить відставання в рівні управління порівняно з країнами G-7, це додасть 1,2% зростання щороку. «Основна загроза – це втрата макроекономічної стабільності, яка є основою зростання», – додав економіст ЄБРР.

Люнгман нагадав, що Україна потрапила до списку 18 країн світу, економіки яких скоротилися за період з 1990 по 2017 роки, показавши п’ятий з кінця результат – в середньому «мінус» 0,2% щорічно.

Він зазначив, що інвестиції за цей період становили лише 20% від ВВП, у тому числі 16% від ВВП в 2010-2017 роках, тоді як середній рівень – 26% від ВВП.

Люнгман додав, що Міжнародна організація праці очікує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно 2018-2030 роках. За його словами, при збереженні таких показників країні без реформ і значного зростання продуктивності практично неможливо буде забезпечити темпи зростання вище 2,5% у рік.

Серед першочергових сфер, де Україна особливо відстає від країн Європи, представник МВФ назвав судову систему і верховенство права (рівень корупції, захисту прав власності), товарні ринки (рівень конкуренції і регулювання) і фінансовий сектор (доступ до фінансування, стійкість банків).

Серед інших секторів, де також є відставання, однак не настільки значне, Люнгман вказав торгівлю і відкритість (тарифи і нетарифні бар’єри), R&D, оподаткування і ринок праці (хоча по ринку праці, відповідно до поданої ним презентації, позиції України виглядають краще, ніж у Польщі).

Представник МВФ описав три сценарії можливого розвитку України. Перший передбачає повне реформування (подолання зазначеного вище відставання, ринок землі без обмежень) і зростання ВВП 6% щорічно, що дозволить населенню стати багатшими на 60% за 20 років, і досягти сьогоднішнього рівня Польщі приблизно в 2038 році.

Другий варіант – часткові реформи (збереження розриву в судовій системі і ринок землі з обмеженнями) і зростання на 4%, що зробить населення багатшим всього на 20%.

У третьому сценарії – відкату реформ (без ринку землі) і темпами зростання до 1,5% – населення через 20 років стане на 20% біднішими, ніж сьогодні, вважає Люнгман.

Згідно представленої презентації, нинішній темп реформ в Україні – це сценарій між другим і третім.