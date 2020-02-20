Міноборони Туреччини повідомило про загибель двох турецьких військовослужбовців в результаті авіаудару

В результаті авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули двоє турецьких військовослужбовців. Про це повідомило Міноборони Туреччини. Відзначається також, що поранено п’ять осіб.

При цьому Міноборони не уточнило, з-за чиєїсь бомбардування загинули військові.

Між тим, як повідомляє ТАСС, в адміністрації турецького лідера Тайіпа Ердогана стверджують, що повітряний удар по позиціях ЗС Туреччини в Ідлібі було завдано Дамаском.

Влада Туреччини також повідомили, що в результаті ударів турецьких ВС були вбиті понад 50 військових сирійських урядових сил.

Нагадаємо, що сьогодні авіаудари в Ідлібі наносили як бомбардувальники ВКЗ Росії, так і літаки ВПС Сирії.