У Верховній Раді скуповують голоси народних депутатів за законопроект про ринок землі в Україні. Про це в ефірі ObozTV повідомив позафракційний народний депутат Антон Поляків. Він стверджує, що за голосування пропонують від $20 тис. до $200 тис.

«Зараз намагаються кулуарно потихеньку голосувати і ведуть з

усіма переговори – кому скільки грошей, кому який відкат», – сказав Поляков.

«Зрозуміло, що є «слуги», що таких грошей в житті не

запрацюють і не побачать, а є депутати, які приїжджають в Раду, грубо

кажучи, на 600-х «мерседесах», їм $20 тис. – це нічого. Плюс хтось бере

гроші за кілька голосів, за 5-10. Зараз тривають активні переговори за

кулісами», – запевняє нардеп.

Він висловив думку, що законопроект про ринок землі

внаслідок підтримають у другому читанні та в цілому.

«Я пройшовся по «слугам народу» спеціально до початку

голосування за землю на позаминулому тижні. Мажоритарники, які були люто

проти і боялися відповідної реакції зі свого округу, вже говорили з посмішкою на

осіб – все класно. Я вже зрозумів, що думку на 180 градусів змінилося», –

додав Поляков.

Раніше SKELET-info повідомляв, що зарплати помічників народних депутатів Верховної Ради IX скликання становлять десятки тисяч гривень, а деякі отримують і більше 100 тисяч. А компенсацію за оренду житла або винайму готельного номера з державного бюджету в четвертому кварталі 2019 року отримали 163 народних депутата.

Всього в грудні 51 депутат взяв участь лише в половині

голосувань Верховної Ради, при цьому 8 парламентаріїв пропустили більше 90%

голосувань.

Також стало відомо, як витрачаються бюджетні гроші в лікарні «Феофанія», де можуть безкоштовно

лікуватися народні депутати та члени їх сімей. Також нові депутати будуть отримувати підвищені зарплати.

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SKELET-info

Депутатам пропонують $20-200 тисяч за голосування за законом про землю оновлено: 20 лютого, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0