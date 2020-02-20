У Верховній Раді скуповують голоси народних депутатів за законопроект про ринок землі в Україні. Про це в ефірі ObozTV повідомив позафракційний народний депутат Антон Поляків. Він стверджує, що за голосування пропонують від $20 тис. до $200 тис.
«Зараз намагаються кулуарно потихеньку голосувати і ведуть з
усіма переговори – кому скільки грошей, кому який відкат», – сказав Поляков.
«Зрозуміло, що є «слуги», що таких грошей в житті не
запрацюють і не побачать, а є депутати, які приїжджають в Раду, грубо
кажучи, на 600-х «мерседесах», їм $20 тис. – це нічого. Плюс хтось бере
гроші за кілька голосів, за 5-10. Зараз тривають активні переговори за
кулісами», – запевняє нардеп.
Він висловив думку, що законопроект про ринок землі
внаслідок підтримають у другому читанні та в цілому.
«Я пройшовся по «слугам народу» спеціально до початку
голосування за землю на позаминулому тижні. Мажоритарники, які були люто
проти і боялися відповідної реакції зі свого округу, вже говорили з посмішкою на
осіб – все класно. Я вже зрозумів, що думку на 180 градусів змінилося», –
додав Поляков.
Раніше SKELET-info повідомляв, що зарплати помічників народних депутатів Верховної Ради IX скликання становлять десятки тисяч гривень, а деякі отримують і більше 100 тисяч. А компенсацію за оренду житла або винайму готельного номера з державного бюджету в четвертому кварталі 2019 року отримали 163 народних депутата.
Всього в грудні 51 депутат взяв участь лише в половині
голосувань Верховної Ради, при цьому 8 парламентаріїв пропустили більше 90%
голосувань.
Також стало відомо, як витрачаються бюджетні гроші в лікарні «Феофанія», де можуть безкоштовно
лікуватися народні депутати та члени їх сімей. Також нові депутати будуть отримувати підвищені зарплати.
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SKELET-info
Депутатам пропонують $20-200 тисяч за голосування за законом про землю оновлено: 20 лютого, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0