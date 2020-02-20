Директора держпідприємства затримали у Києві на хабарі понад 500 тисяч

20 лютого в Києві затримали директора одного з державних підприємств на отримання неправомірної вигоди в сумі понад півмільйона гривень.

Згідно з матеріалами слідства, в грудні 2019 року директор держпідприємства вимагав у підприємця передачі особисто йому щомісячної плати в сумі 205 тисяч гривень за пролонгацію договору про надання послуг з охорони майна та прибирання. В подальшому під час зустрічі з підприємцем чиновник висунув вимогу про надання йому 553 тисяч гривень за період з грудня 2019 по лютий 2020 року.

Під контролем правоохоронців підприємець передав чиновнику обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другого траншу в сумі 500 000 гривень директора держпідприємства затримали на території міста Києва.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.