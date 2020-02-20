Запчастини з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах

Не зважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Уханя українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах на Полтавщині.

Про це повідомляє з посиланням на “Радіо Свобода”.

За словами кореспондентки, на територію санаторію в супроводі силовиків заїхало 7 автобусів. Журналістка зазначила, що в одного з автобусів пошкоджене скло. Але підкреслила, що невідомо, чи не сталося це раніше.

Дописувачка також зазначила, що деякі з людей, які були в автобусі посміхалися тім, хто на вулиці і махали прапорцями України. Після того, як автобуси заїхали на територію санаторію, правоохоронці закрили ворота