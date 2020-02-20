Ходаковський про ситуацію на Донбасі: «тривожні Очікування. Ми — у стані глибокої оборони»

Екс – командир батальйону НВФ «ДНР» «Схід» Олександр Ходаковський заявив, що ситуація в зоні бойових дій на Донбасі тривожна заявив, що Україна і Захід «розтягують Росію на шпагат». Про це він заявив в інтерв’ю пропагандистським ЗМІ.

На його думку, України, нібито діє по «команді країн заходу»:

«Дивіться, полізло адже з усіх сторін — в Гаазі „вкусили“ справою ЮКОСА, вимагаючи від Росії $ 50 млрд. Справа Боїнга МН17 крутять знову, виносячи звинувачення. Влаштували вилазку під Кіровському у ЛНР, в чому звинуватили чергово Донбас. Тут же Зеленський виліз з коментарями спільних патрулів».

За його словами, зараз «противник», включаючи Україну шукають у Росії слабину, у зв’язку з чим, можливо, і загострення на Донбасі:

«Тут, у нас йти у відкритий наступ поки бояться. Але на нові вилазки і удари дрібніші здатні. Словом, Росію розтягують на шпагат, — вважає „Скіф“. — Це тактика дрібних точкових уколов, щоб викликати капілярні кровотечі. Вони не великі і, здається, не настільки небезпечні, але в постійному режимі можуть позбавити сил, свідомості, здатності реагувати адекватно ситуації. Тривожні очікування. Ми — у стані глибокої оборони».