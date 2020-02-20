На Тернопільщині провели молебень, щоб відігнати евакуйованих з Китаю

У середу, 19 лютого, при в’їзді в санаторій «Медобори», що знаходиться поряд з Тернополем, місцеві жителі влаштували спільну молитву, щоб в цей заклад не привезли українців, яких евакуювали з КНР. Запис заходу розміщена на сторінці Facebook Файне місто.

На ролику можна побачити, як жінка каже: «З нами бог, і ми відправляємо молебень, щоб боженька допомогла від нас це все відвернути».

«Треба захищатися. У нас з таким вірусом ще не було хворих», — вторить їй чоловік.

З ними згодна ще одна жінка: «Чому ми тут? Це ж наше місто! Що ми будемо робити? Не дай бог воно далі пошириться! Тому ми будемо тут стояти!».

На акцію зібралися кілька десятків людей.