Спочатку влада нагнітає ситуацію, а потім Зеленський дорікає простих українців — Ар’єв

Володимир Ар’єв розкритикував на своїй сторінці у «Фейсбук» дії влади у ситуації з евакуацією українців з Уханя. Народний депутат від партії «Європейська солідарність» підкреслив, що спершу влада нагнітала ситуацію навколо поширення коронавіруса. При цьому людям нічого толком не пояснювали.

Потім Володимир Зеленський раптом починає дорікати простих громадян, кажучи, що вони наробили дурниць. Але ж люди банально налякані. Виходить, що президент України, в стилі російських пропагандистів, заявляє, що українців не можна ділити на «правильних» і неправильних», і одночасно з цим ділить громадян на «співчуваючих» і «наляканих». У ситуації, що склалася зараз влада виглядає просто негарно.

У зв’язку з цим виникає безліч питань. Наприклад, чому влада не провела евакуацію українців з Китаю раніше? Адже сусідня Польща забрала своїх громадян ще 3 тижні тому, і вони вже пройшли карантин. Зеленський хизується високим рівнем довіри до нього з боку українського суспільства. Так чому ж президент не зробив нічого для широкого просвітництва пересічних обивателів?