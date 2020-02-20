Держава мовчить, коли криза. Воно просто ділить премії…

Приголомшлива історія. Про наших співвітчизників, які з такими труднощами/істериками евакуюють з китайського коронавирусного Уханя.

У цій історії є все про наш реальний, а не пишномовний патріотизм. Про соборність і єдність. Про одну країну. Про гнилейших людей і про відсутнє держава. Коротше, все про нас, що ми ретельно ховали всі ці роки під товстим шаром провінційної шароварщини, конкурсів патріотичної пісні і танці і пофарбованих у жовто-блакитний парканчиків…

… Так, що там у нас з добротою, людяністю і емпатією? Всі дерьмово.

По-перше, держава, як завжди, довго робив вигляд, що нічого не відбувається. Займалося своїми щурячими справами, поки все це не набухло до гігантських розмірів…

По-друге, все теж інфантильне держава так в підсумку медійно відпрацювало тему, що до смерті налякало своїх громадян. Переконливо довівши, що воно нічого не гарантує, що не контролює і взагалі не знає, що таке протиепідемічні протоколи…

По-третє, налякане суспільство пішло в атаку і всерйоз початок блокувати дороги, зносити шини до лікарень та вимагати заборони на в’їзд. Чи Не це початок справжнього розпаду?…

І нарешті, по-четверте, масове расчеловечивание. У Винниках (Львівської області) лікарі (!) самі блокують під’їзди до власної лікарні. У Полтаві вуличні протести. Тернопільська облрада назвала евакуацію українців… «геноцидом українського народу». А якийсь суб’єкт прізвища Синютка (той, що губернаторствовал свого часу у Львівській і щиро увірував у патріотичне божевілля Порошенко) на повному серйозі пише таке: «чи може це банальна помста нам за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборів». Не жлоб це еталонний? А адже воно (істота) робило тут кар’єру, об’єднувало країну, гімн хтиво співало роками…

… Все це чергові прояви тотальної недієздатності держави. Воно завжди мовчить, коли криза. Воно ніяк не реагує на прояви вбивчого мракобісся. Воно просто ділить… премії. Іноді думає, куди ще розширити повноваження президента/прем’єра). Коротше, держава живе своїм мародерской тихим життям. Або не зовсім тихою. Поки в країні бунти. Явні дзвіночки взаємної ненависті і нетерпимості. Перші умовні багаття для відьом. Які мають вірус, а може і ні…

… Треба перестати робити вигляд, що у нас є дієздатна держава. І перестати співати ці відморожені брехливі пісні про єдність, гарцуя на потенційних тушок ізгоїв… Нас вже немає. Як держави, спільноти, країни. Так, певна географічна територія, яка сама не знає, чого хоче і готова немилосердно рвати власну плоть. Хоча, ні! Давайте краще проведемо ще більше Днів соборності і Днів вишиванок. Ще пафосних промов напишемо і обов’язково дозволимо екс-міністру Супрун не про дурості своєї відзвітувати, а безобразнейший худ.фільм зняти, де негативний герой носить прізвище… кардіолога Тодурова. Дрібні щури вони завжди такі. Патріотичні і мстиві…

Михайло Подоляк