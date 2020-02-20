«Прости, Устим! Небо таки впало. Тільки не там, де чекали»: Сергій Притула опублікував розпачливий пост

На сторінці екс-кандидата в депутати і популярного шоумена Сергія Притули у Facebook з’явився розпачливий пост.

У ньому знаменитість попросив вибачення у свого земляка Устима Голоднюка, який загинув на Майдані. Зазначимо, за короткий час пост Притули зібрав близько дев’яти тисяч лайків та коментарів. «Прости, Устим! Небо таки впало. Тільки не там, де чекали!» – написав Притула, очевидно, маючи на увазі скандал навколо евакуації українців з Китаю.

«Сьогодні Україна захворіла. Її уразив вірус байдужості, неповноцінності і зла», «Так, впало. Українці перекривають дорогу в лікарню евакуйованим українцям з Китаю. Це що? Де підтримка, де єдність і допомогу? Відчуття, що це якийсь голлівудський трилер з шаленими людьми. Це сором на весь світ», «Дуже соромно перед полеглими за сьогоднішнє середньовіччя», «Прости Устим, але сподіваюся, що не впаде небо, а тільки весняним дощем змиє наші сльози, наші біди і той запах чорного згарища, що ліг на наші душі!», — написали в коментарях українці. Нагадаємо, раніше багато українців, які весь день спостерігають за ситуацією з прямих ефірів ЗМІ з селища Нові Санжари Полтавської області, шоковані поведінкою своїх співвітчизників. «Бідні люди в автобусах. Не дай Бог такого», «Вперше в житті соромно, що я українець», «Зараз підуть бухати далі і все на цьому закінчиться», «Соромно за українців», «Герої відзначають річницю Майдану?», «Люди зовсім подуріли», «Соромно за наш народ», — писали вони у мережі.

