Розвідка ВСУ знала і попередила сили ООВ про напад армії РФ в Золотому – Міноборони

У всесвітній мережі Інтернет сьогодні була опублікована інформація щодо кризової ситуації на території Луганської області, де неподалік Золотого російські військовослужбовці здійснили штурм позицій ВСУ.

Зокрема, згідно інформації, що з’явилася, в українському парламенті сьогодні пройшло засідання комітету Національної безпеки, куди з доповіддю прийшов міністр оборони Загороднюк Андрій.

Зокрема, він розповів депутатам про те, що спостережний пункт українських військовослужбовців був тимчасово залишений, але загальні позиції Збройних сил України залишилися незмінними. За словами глави Міністерства оборони України, приводу для паніки зараз немає, а сама ситуація повністю під контролем.

Більше того, Андрій Загороднюк заявив, що напередодні були отримані дані щодо української розвідки, яка проінформувала військових про їх зосередження російської техніки у лінії зіткнення. Саме тому підрозділи Збройних сил України були підготовлені, і зберегли ситуацію в безпеці. Він додав: «Нам все доповідає розвідка. Ми також знали і про зосередження техніки ворога, ще до того, як це сталося. І тому ми підготувалися. Тому всі дії наших військових зберегли ситуацію з безпеки».