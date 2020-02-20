Після зіткнень у Нових Санжарах поліція відкрила дві кримінальні справи

У Нових Санжарах групи агресивно налаштованих людей спровокували зіткнення, тому поліція змушена була припинити групове порушення правопорядку. Після цього відкриті дві кримінальні провадження.

Про це йдеться на сайті Нацполиции України.

Як уточнили в поліції, під час прибуття колони автобусів з евакуйованими з Уханя українцями агресивно налаштовані громадяни почали закидати транспорт і поліцейських камінням. Один з учасників протестів автомобілем намагався наїхати на правоохоронців.

«Для захисту громадян і припинення масового заворушення працівники поліції змушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог Закону. В даний час за медичною допомогою звернулися 9 поліцейських і одна цивільна особа»,- йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 294 (Масові заворушення) і ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Також у поліції попереджають, що будь-які спроби відновити зіткнення будуть негайно припинені.

«Поліція буде діяти адекватно ситуації, в рамках чинного законодавства», — йдеться в повідомленні.