На Волині загадково загинув син колишнього депутата Ради

У четвер, 20 лютого, в місті Берестечко, що на Волині, знайшли мертвим сина колишнього народного депутата Катерини Ващук, Віктора.

Про це повідомляє місцеве видання “Волинь”.

За інформацією видання, тіло сина екс-депутата (1994-2002 рр.) у власному будинку висіло на тросі – на перилах сходів, що ведуть на другий поверх. Ймовірно, він покінчив із життям самогубством.

“За попередніми даними, передсмертної записки при ньому не виявлено і жодної версії причин його смерті поки ще немає”, – пише видання. Ще ввечері в середу, 19 лютого, сусіди бачили його біля будинку – він годував собаку.

53-річний чоловік вже багато років жив сам, був розлучений. Відомо, що при житті Віктор Ващук працював директором місцевого госпрозрахункового ринку. У Катерини Ващук залишилася дочка.