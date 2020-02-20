Поліція завела справу і допитує журналістів Bihus.Info через розслідування статків керівніцтва Нацполу

Журналісти Bihus.Info помітили, як першого заступника Голови Нацполіції Євгена Коваля вранці з-під будинку забирає водій на дорогому позашляховику. Того ж дня підлеглі Коваля відкрили кримінальне провадження і допитують редакцію.

Кримінальне провадження порушено не районним відділком, а одразу Головним слідчим управлінням Нацполу за статтями “Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу” та “Порушення недоторканості приватного життя”. Зазначимо, що зазвичай Головне слідче управління займається розслідуваннями злочинів, причому масштабних.

Приводом для порушення провадження стало виконання редакційного завдання вранці 13-го лютого. Тоді журналісти Bihus.Info помітили, як на територію закритого житлового комплексу у Києві, приїхала Toyota Land Cruiser 200. Пізніше в це авто сів сам Євген Коваль, який вийшов з одного з будинків у цьому РК. Журналістка у цей час перебувала за територією житлового комплексу, в публічному місці і виконувала свої професійні обов’язки.

Через декілька хвилин після від’їзду Коваля, він під’їхав до журналіста.

Попри те, що журналістка представилася, показала посвідчення і пояснила, що виконує редакційне завдання, поліцейський самочинно відкрив авто журналістів, взявши відеокамеру, що перебувала в машині, вимагав документи у водія.

При цьому сам Коваль всупереч закону про поліцію навіть не представився, хоча пояснював свої самовільні дії тім, що є “працівником поліції” і переживає за своє життя.

Окремо наголосимо, що в цей момент Коваль вже достеменно знав, що говорити з журналісткою програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Допит журналістки Марії Землянської відбувся вже на третій робочий день після події і тривав понад 3 години. Зазначимо, що хоча Землянську допитували у якості свідка, частина питань не стосувались безпосередньо ранкового “інциденту”. Слідчі Нацполу цікавились різними внутрішньоредакційними процесами, зокрема, вибором тими, джерелами інформації, методами обробки інформації та місцями зберігання відзнятого відео, відносинами всередині редакції.

Також викликали на допит адміністратора проєкту та головного редактора програми.

Сам факт написання заяви, навіть у ситуації повністю законних дій журналістів, це право пана Коваля. Однак порушення кримінального провадження щодо законної зйомки в публічному місці Головним слідчим управлінням, а особливо – характер і кількість питань на допитах, які не стосуються цієї зйомки, Bihus.info вважає втручанням у діяльність редакції та тиском на журналістку, яка проводити свою професійну діяльність.

А дії першого заступника Голови Нацполіції Євгена Коваля після того, як журналістка представилася – самоуправством (проникнення в авто, вимагання документів у водія тощо). Тому редакція звертається з відповідною заявою до Державного бюро розслідувань.

Користуючись нагодою, наголошуємо, редакція залюбки приймає інформацію про корупцію у Національній поліції та Міністерстві внутрішніх справ на пошту [email protected]

Також вважаємо доцільним публічно пояснити цікавість редакції відносно пана Коваля.

Питання викликає цілий ряд об’єктів нерухомості, що знаходяться у власності родини правоохоронця.

Авто, на якому під час інциденту з журналістами, приїхав Коваль – відсутнє у його офіційній декларації. Мова йде про позашляховик Toyota Land Cruiser 200, вартістю від 1,5 мільйони гривень. За словами Коваля, це авто є службовим.

Наразі журналісти перевіряють цю інформацію. Користуючись нагодою, просимо Національну поліцію та Міністерство внутрішніх справ надати інформацію про наявність чи відсутність даного автомобіля серед службових.

До того ж на батька замголови Нацполу Олександра Коваля оформлені 23 земельні ділянки. Зокрема, йому належать:

4 будинки в курортній зоні Закарпаття та понад 8 гектарів землі в тому регіоні;

понад 40 соток в престижних поселеннях під Києвом.

Окрім того, 12 соток землі під Києвом та квартира у 130 квадратних метрів записані на матір правоохоронця.

Загальну вартість нерухомості батьків Євгена Коваля можна оцінити у понад 1 мільйон доларів і поки що журналістам не вдалося отримати підтверджень наявності у них відповідних доходів для подібних придбань.

Євген Коваль на посаду першого заступника голови Національної поліції – керівника кримінальної поліції призначений у вересні 2019 року. Генерал поліції третього рангу раніше обіймав посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Коментарі:

Коментар адвоката Євгена Воробйова : “Відповідно до закону “Про інформацію” журналіст має право здійснювати відеозаписи. Цивільний кодекс передбачає, що згода особи на її фільмування припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці. Журналіст здійснювала відеозйомку відкрито, на вулиці, особа не забороняла його знімати, тому відсутні будь-які ознаки кримінальних правопорушень. Допит Марії Землянської можна розцінювати, як тиск на журналіста з метою перешкоджання її діяльності.”

Коментар головного редактора Bihus.info Дениса Бігуса: “У вівторок на допиті побалакаєм”.