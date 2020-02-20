У посольстві розповіли, чому відмовили в евакуації українці з собакою

Українці Анастасії Зінченко було відмовлено в евакуації разом з її собакою по причині того, що дівчина не надала повний пакет документів, необхідних для перетину кордону з твариною. Про це повідомляє прес-служба посольства України в КНР.

«Боротьба з бюрократією протягом кількох тижнів не мала успіху, і Насті Зінченко довелося залишитися в Китаї разом з її улюбленцем, померанським шпіцом Мішею», – сказано в повідомленні.

У відомстві розповіли, що українське посольство кілька разів робив запити в держоргани КНР з проханням надати Анастасії можливість вилетіти з Уханя разом з вихованцем. Однак у зв’язку з карантинними заходами, китайські власті відмовили.

Також повідомляється, що Зінченко повинен був бути паспорт міжнародного зразка та документ з календарем вакцин. Без документів тварину вважають ймовірним носієм інфекційних захворювань або небезпечних для людини вірусів.

Українка намагалася домовитися з місцевою ветеринарною клінікою про надання необхідних документів.

17 лютого вона надала Сертифікат здоров’я тварин, який видала Інспекція ввезення-вивезення та карантину КНР в місті Гуанчжоу.

Однак у зв’язку з тим, що виліт повинен був відбутися з міста Ухань, а не Гуанчжоу, Зінченко відмовили в евакуації разом з собакою навіть з урахуванням оновленого пакету документів.

Як заявили в МЗС України в коментарі для «УП», громадянка Зінченко отримала вичерпні консультації щодо того, що рішення про вивезення і ввезенні домашніх тварин з території Китаю прерогатива компетентних органів цієї країни.

«Незважаючи на рекомендації тимчасово залишити Ухань, А. Зінченко остаточно прийняла рішення залишитися в місті», – заявили в МЗС.

Нагадаємо, українка Анастасія Зінченко відмовилася повернутися додому з китайського Уханя, так як українське посольство не дозволило їй взяти з собою домашнього вихованця.