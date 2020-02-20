«Соромно, ми не такі!» Українці запустили зворушливий флешмоб у підтримку евакуйованих з Китаю

Українці запустили зворушливий флешмоб у підтримку людей, яких в четвер, 20 січня, евакуювали з епіцентру поширення коронавіруса міста Уханя в Китаї.

Ведучий телеканалу «Україна» Ігор Пупков опублікував на своїй сторінці в Facebook пост з хештэгом #ВирусаНеБоюсьЯсВами. Ідею чоловіки підтримали десятки користувачів соціальної мережі.

«Я підтримую всіх евакуйованих людей з Уханя! Впевнений, що всі здорові! Підтримуйте і ви!» – написав Пупков.

У мережі запустили зворушливий флешмоб

Facebook/Igor Pupkov

«Соромно за людей, які перекривають дороги, палять шини і висловлюють своє «фе». Ми не такі! Підтримую флешмоб Ігоря Пупкова», – пише Анастасія Блищик.

У мережі запустили зворушливий флешмоб

Facebook/Анастасія Блищик

«Підтримую всіх, хто сьогодні ступив на українську землю з борту літака, який прилетів з китайського Уханя і долучаюся до #флешмобу Ігоря Пупкова. І стежачи за ходом повернення в голові лише одна думка: «Коли українці втратили те, що завжди робило їх найкращою нацією в світі-любов і повага одне до одного?!» І вірю, всі евакуйовані здорові і скоро все закінчиться. Сподіваюся, до тих, хто блокує повернення українців на рідну землю, таки повернеться здоровий глузд», – зазначила Інна Яковлєва.

У мережі запустили зворушливий флешмоб

Facebook/Інна Яковлєва

«Я підтримую всіх евакуйованих людей з Уханя! Ми впевнені, що всі здорові! Підтримуйте і ви!» – написав Юрій Сугак.

У мережі запустили зворушливий флешмоб

Facebook/Юрій Сугак

«Соромно за частину земляків…вони зараз формують у іноземців, які також евакуйовані, думка про нас з вами. І ці думки точно не про цивілізованому суспільстві!» – розповіла Ірина Колір.

У мережі запустили зворушливий флешмоб

Facebook/Ірина Цвіт

«Не перестаю дивуватися розвитку подій у місця обсервації наших громадян, які повернулися з Китаю», – написав Дмитро Коваль.

У мережі запустили зворушливий флешмоб

Facebook/Dmytro Koval