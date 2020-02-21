Дагестанець покурив біля мечеті «Серце Чечні» і зник разом з двома друзями

У Грозному уродженець Дагестану пропав без вісті після того, як виклав у соцмережі відео, на якому він курить на тлі мечеті «Серце Чечні». Двоє його друзів, зняли відео, також перестали виходити на зв’язок. Про це повідомляється в Telegram-каналі Baza.

За словами родичів зниклих, молоді люди приїхали в столицю Чечні 10 лютого. Вони поселилися в одному з місцевих хостелів і з тих пір не зв’язувалися з сім’ями. За словами Хакимы Аскерова, Сеидайдины Мустафаєвої і Ниланы Алієвої, в той же день один з друзів створив нову сторінку в Instagram, куди було, зокрема, завантажене відео, зняте на тлі «Серця Чечні». Герой ролика сидить на тлі мечеті, курить і бажає щастя «братві».

Аскерова, Мустафаєва та Алієва звернулися до главі Чечні Рамзану Кадирову з проханням допомогти знайти їх синів. Жінки також звернулися в поліцію республіки.

Раніше Кадиров закликав карати інтернет-користувачів за образу честі — «тих, хто порушує згода між людьми, займається плітками, розбратом». «Якщо ми не зупинимо їх, вбиваючи, саджаючи, лякаючи, нічого не вийде», — заявив політик, запевнивши, що готовий понести за свої дії будь-яке покарання. Сюжет опублікувала ЧГТРК «Грозний», на нього звернула увагу «Російська служба Бі-бі-сі», яка перевела мова глави Чечні.

Жителі і гості Чечні регулярно приносять публічні вибачення в ефірі місцевого ТБ або в соціальних мережах за неналежну поведінку або критику на адресу влади регіону. Так, 8 листопада англійська блогер Бенджамін вибачився за слова про «чеченських навшпиньки», вимовлені в ролику про подорож в республіку. Англієць визнав, що був неправий, і назвав свої слова некрасивими. Крім того, він підкреслив, що зробив це ненавмисно.