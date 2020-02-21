Суд в окупованому Криму залишив під арештом проукраїнського активіста Приходька

Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму залишив під арештом проукраїнського активіста Олега Приходька.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Слухання проходило в закритому режимі. Адвокат разом зі своїм підзахисним брали участь у засіданні за відеозв’язку з СІЗО. Скаргу захисту суд не задовольнив, залишивши постанову підконтрольного Росії Київського районного суду без зміни. Обвинувачений залишиться в СІЗО до 10 квітня 2020 року.

«Незважаючи на те, що засідання проходило в закритому режимі і це не дозволив навіть ненадовго поспілкуватися з близькими, проте, я бачив, скільки людей зібралося біля будівлі суду і йому про це передавши, це його підбадьорило і додало сил. Він подякував усім, хто приходити на суди, стежить за його справою, робить передачки, підтримує його сім’я ю.

Сподівається, що скоро він і всі політв’язні вийдуть на свободу і воз’єднаються зі своїми сім’ї ями», – прокоментував рішення суду адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала, що кримського активіста Олега Приходька «навмисно ізолюють від зовнішнього світу, щоб змусити визнати провину в злочині, якого він не скоював».

Вона зазначила, що змушена звернути з вимогою до директора ФСБ Росії Олександра Бортникова дозволити побачення Приходька з рідними і архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом.