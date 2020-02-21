В школе под Киевом детям стало плохо из-за газа

Полиция Киевской области разыскивает хулигана, который сорвал образовательный процесс в одной из школ города Сквира.

В среду, 19 февраля, неизвестный распылил слезоточивый газ в учебном заведении. В результате его действий пострадали дети, в возрасте от шести до пятнадцати лет.

“16 пострадавших госпитализировали в больницу”, – сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Учебный процесс был приостановлен на целый день. Всех учеников и персонал школы эвакуировали с места происшествия.

: gorodkiev.com.ua