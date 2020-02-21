Кількість заражених коронавірусом в Китаї перевищила 75 тисяч осіб

Станом на ранок 21 лютого в Китаї зареєстровано 889 нових випадків зараження коронавирусной інфекцією COVID-19. Загальна кількість хворих у країні становить 75 тисяч 465 осіб.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на Національну комісію з охорони здоров’я КНР.

За добу від хвороби померли 118 чоловік, а в цілому — 2236 осіб. Ще 2109 пацієнтів вилікувалися і виписані з лікарень. За весь час з початку епідемії в КНР одужали 18 тисяч 264 людини.

В іншому світі коронавірус діагностовано у більш тисячі чоловік, в основному — в Японії. За межами Китаю від хвороби загинули 11 осіб.