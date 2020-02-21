В Монреале столкнулись 200 машин, есть жертвы

В Канаде произошло массовок ДТП, где при при столкновении 200 автомобилей погибли 2 человека, еще 70 пострадали.

Авария произошла на одном из скоростных шоссе в пригороде Монреаля, передает mir24.tv.

Сообщается, что ее причиной стала плохая видимость из-за метели. Среди участников аварии грузовики, бензовозы, а также рейсовый и школьный автобусы. Двоих погибших спасти не удалось, потому что помощь пришла слишком поздно. Несколько часов пострадавшие находились в заблокированных автомобилях. Полсотни машин разбиты до такой степени, что восстановить их будет невозможно.

Шоссе перекрыто в обоих направлениях, на месте работают экстренные службы. Также на дороге разлито топливо.

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