Відступати у «справі ЮКОСа» — це дуже боляче

Рішення Гаазького суду про виплату $50 млрд акціонерам колись найбільшої приватної компанії спричиняє не тільки матеріальні, але і репутаційні втрати.

Рішення Гаазького апеляційного суду по справі ЮКОС, зобов’язує російське держава виплатити акціонерам цієї колись однієї з найбільших приватних компаній країни $50 млрд, молодому поколінню росіян може здатися громом з ясного неба. Однак цей «сюрприз» прилетів з далекого 2007 року, коли компанія була ліквідована за рішенням Московського арбітражу, зовсім не випадково.

Ще в грудні 2009 року Гаазький арбітражний суд виніс рішення на користь акціонерів ЮКОСа. На підставі цього рішення вони отримали право вимагати від російського уряду відшкодування збитків на суму $100 млрд.

28 липня 2014 року Гаазький арбітражний суд визнав «ЮКОС» і його бенефіціарів ущемленими в правах Російською Федерацією, а також те, що якщо це рішення набуде чинності, російські влади повинні виплатити позивачам суму в $50 млрд. У поясненні було сказано, що «ЮКОС став мішенню політично мотивованих атак російських властей, що врешті-решт призвело до його розвалу».

Через два роки в 2016 окружний суд Гааги анулював це рішення. У вересні 2019 колишні акціонери ЮКОСа оскаржили скасування рішення Гаазького арбітражу і ось 18 лютого 2020 року Апеляційний суд Гааги зобов’язав РФ виплатити їм $50 млрд.

Це ще не кінець цієї історії. Наприклад, голова Міжнародного центру правового захисту, який представляє інтереси РФ, Андрій Кондаков в той же день заявив, що Росія оскаржить це рішення у Верховному суді Нідерландів. Разом з тим він визнав, що активами РФ в ряді країн вже загрожують забезпечувальні заходи.

«Росбалт» попросив експертів спрогнозувати подальший розвиток подій.

Олексій Макаркін, перший віце-президент фонду «Центр політичних технологій»:

«Верховний суд Нідерландів з великою часткою ймовірності підтримає рішення Апеляційного суду Гааги, що зобов’язує РФ виплатити колишнім акціонерам ЮКОСа $50 млрд, тому що чим вища інстанція, тим складніше скасувати її вердикт. Крім того, голландські судді, звичайно, судять за законом, але, тим не менш, вони незадоволені тим, що відбувається навколо розслідування з приводу збитого в 2014 в небі над Донбасом малазійського „Боїнга“.

Всі люди і в Голландії — за дуже малим винятком — звинувачують в цьому Росію, яка не визнає тут своєї провини. Все це відкладає відбиток і на процес у справі ЮКОСа, і юристів, що представляють там інтереси Росії, доводиться відстоювати їх у дуже несприятливій обстановці.

У разі остаточної перемоги колишніх акціонерів ЮКОСа, ймовірно, треба чекати арештів закордонного майна, що належить Російської Федерації. Дипломатична власність перебуває під захистом міжнародного права, але можуть заарештовувати, що належать Росії твори мистецтва, навчальні кораблі, або якесь інше майно. У цьому сенсі тут все досить передбачувано».

Євген Гонтмахер, член експертної групи «Європейський діалог», доктор економічних наук:

«Вірогідність рішення Верховного суду Нідерландів на користь ЮКОСа є. Якщо воно буде остаточним, це стане проблемою для Росії, оскільки в такому випадку будуть виписуватися виконавчі листи по всьому світу, скрізь, де можна буде заарештовувати російське майно, яке будуть вишукувати всюди. При подібному розкладі Російська Федерація постарається нишком домовитися, як це вже було в історії зі швейцарською фірмою Noga, выставлявшей в 1990-2000 роки Росії позови на суму понад $1 млрд.

З справою ЮКОСа, звичайно, масштаб інший, але якщо Росія вичерпає всі можливості, то будуть зроблені спроби домовитися і якісь гроші будуть виплачені без усякого шуму.

Позов в $50 млрд для Росії, звичайно, велика сума, але в даному випадку, більш істотні навіть репутаційні втрати, оскільки показати всьому світу, що рішення про націоналізацію ЮКОСа, прийняте тоді, було помилкою — це дуже боляче. Втім, не виключаю, що вердикт Верховного суду Нідерландів може бути і на користь Російської Федерації».

Григорій Голосів, професор Європейського університету в Санкт-Петербурзі:

«У разі рішення Верховного суду Нідерландів на користь акціонерів ЮКОСа останні будуть подавати позови до національних судів різних країн, які будуть конфісковувати майно. Таке вже було. Мова сьогодні йде про гігантські суми. Про репутаційному шкоду я не кажу, оскільки тут Російської Федерації вже мало що втрачати, але матеріальний збиток буде величезний.

Особливо болісно те, що вилучатися ці кошти у вигляді того чи іншого майна та активів, і цілком ймовірно, за розцінками, які не будуть здаватися російським властям справедливими.

Що стосується положень російських законів щодо їх верховенства порівняно з положеннями міжнародного права, то цей пункт, навіть якщо він буде внесений до Конституції РФ, діє тільки на російській території. Владі іноземних держав, які захочуть заарештувати російське майно в межах своїх юрисдикцій, наплювати на те, що записано з цього приводу в російській Конституції».