Як зустрічали людей з Китаю в світі: з’ясувався кричущий нюанс «побоїща» у Нових Санжарах

Евакуацію своїх громадян із захопленого коронавірусом Китаю проводили близько 20 країн, але ні в одній з них своїх громадян не зустрічали так агресивно.

Після так званого новосанжарського сорому (так ситуацію охрестили журналісти) ЗМІ вирішили показати, як відбувалося повернення громадян інших країн. За даними Euronews, перші авіарейси були організовані ще в кінці січня. Тоді своїх громадян вивезли Японія, США і Франція.

Причому французькі власті тоді погодилися забрати з Уханя також 100 громадян інших країн ЄС. Пізніше евакуацію проводили Німеччина, Казахстан, Південна Корея, Індонезія, Росія, Саудівська Аравія, Італія, Бразилія, Узбекистан, Таджикистан, Великобританія, Філіппіни, Сінгапур, Канада. Про намір вивезти своїх громадян заявили також Австралія, Нова Зеландія, Тайвань.

В цілому, за даними ЗМІ, з кінця січня з Китаю евакуювали близько 2 тис. осіб.

Процедура в усіх країнах однакова: всі евакуйовані проходять обов’язковий 14-денний карантин, в основному – на військових базах або в госпіталях.

Причому такий «спекотною» зустрічі, якою вона була у Нових Санжарах на Полтавщині, не спостерігалося в жодній із цих країн. Єдиний – набагато менш масштабний випадок стався на початку лютого в Росії: жителі Челябінської області двічі зривали відкриття карантинного центру для громадян Китаю.