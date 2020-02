Во время матча НХЛ на льду устроили собачьи бега (видео)

Болельщиков, пришедших на поединок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» — «Минессота Уайлд», ожидал сюрприз. В одном из перерывов встречи на льду организовали собачьи бега.

В забеге приняли участие французский бульдог Гас Хорват, Эмма Пирсон смешанной породы, кавалер-кинг-чарльз-спаниель Лилли Бенн, мопс Райли Танев, Зевс Годетт смешанной породы и бернский зенненхунд (бернская овчарка) Фиби Стечер.

Участникам нужно было пробежать от края площадки чуть дальше чем к ее центру. Забег происходил под песню Baha Men — Who Let The Dogs Out («Кто выпустил собаку?»). К восторгу трибун победителем стала Эмма Пирсон, пересекшая финишную черту раньше остальных.

Сама же встреча завершилась победой «Минессоты» в серии буллитов (4:3).

The first ever #Canucks Top Dog race, featuring Gus Horvat, Emma Pearson, Lilli Benn, Riley Tanev, Zeus Gaudette & Phoebe Stetcher, was as wild as it sounds! 🐶😍 pic.twitter.com/8nSNXQucg0

— Vancouver #Canucks (@Canucks) February 20, 2020

: fakty.ua